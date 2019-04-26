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Дальнее зарубежье 26.04.2019 18:46

Донорский спецкомитет по Палестине соберется 30 апреля в Брюсселе

Ежегодное весеннее совещание международной донорской координационной группы по поддержке палестинской экономики - Специального комитета связи (AHLC) - состоится 30 апреля в Брюсселе, объявила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"С 1993 года AHLC является ключевым механизмом координации на политическом уровне для оказания финансовой помощи палестинскому народу. Основная цель AHLC - поддержать сохранение концепции переговорного решения (палестинско-израильского конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств", - говорится в коммюнике ЕВС.

В нем сообщается, что заседание спецкомитета по Палестине состоится в офисе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Оно пройдет под председательством министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде, возглавляющей AHLC.

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Тэги: ЕС, ПАЛЕСТИНА, ДОНОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]