Донорский спецкомитет по Палестине соберется 30 апреля в Брюсселе

Ежегодное весеннее совещание международной донорской координационной группы по поддержке палестинской экономики - Специального комитета связи (AHLC) - состоится 30 апреля в Брюсселе, объявила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"С 1993 года AHLC является ключевым механизмом координации на политическом уровне для оказания финансовой помощи палестинскому народу. Основная цель AHLC - поддержать сохранение концепции переговорного решения (палестинско-израильского конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств", - говорится в коммюнике ЕВС.

В нем сообщается, что заседание спецкомитета по Палестине состоится в офисе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Оно пройдет под председательством министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде, возглавляющей AHLC.