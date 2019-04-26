Госнефтефонд Азербайджана в I квартале увеличил до 55% долю активов в долларах США

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, отмечается в данных фонда.
«По состоянию на конец марта 2019 года активы ГНФАР составили $40 млрд 273,27 млн, из которых сумма эквивалентная $0,4 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах», - отмечается в данных.
Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец марта 2019 года равен $40 млрд 272,87 млн.
При этом в структуре инвестиционного портфеля 55% размещено в долларах США (по итогам 2018 года – 54,3%), 33,3% - евро (на конец 2018 года – 34,4%), 5% - фунтах стерлингов (на конец 2018 года – 4,6%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2018г – 0,6%), 0,8% - турецких лирах (на конец 2018г – 0,8%), 0,6% - российских рублях (на конец 2018 года – 0,7%), 0,5% - южнокорейских вонах (на конец 2018 года – 0,5%), 1,2% - китайских юанях (на конец 2018 года – 1,3%), 1,6% - японских йенах (на конец 2018 года – 1,5%), 1,4% - прочих валютах (на конец 2018 года – 1,3%).
В долларовом портфеле фонда на долю инвестиций в золоте приходится 7,4% или $2 млрд 980,2 млн (ИФ-Аз), что эквивалентно 71,75 тоннам.
По данным фонда, 37,75% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2018г – 37,05%), 22,17% – в Северной Америке (на конец 2018г – 23,1%), 30,01% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2018г – 28,71%), остальное – в других регионах.
Согласно данным, 74% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 13,4% - акциях, 5,2% - недвижимости, 7,4% - золоте.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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