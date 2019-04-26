Китай - первостепенная угроза США в шпионаже, уверен директор ФБР

Наиболее активно шпионскую деятельность против США ведет Китай, заявил в пятницу директор ФБР Кристофер Рэй.
"Никакая другая страна не представляет большей угрозы в области сбора развеинформации, нежели Китай", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям.
"Они (Китай - ИФ) делают это при помощи китайских разведывательных служб, через государственные предприятия, через мнимо частные компании, при помощи студентов и исследователей и через целый спектр игроков, действующих в интересах Китая", - пояснил К.Рэй.
Он отметил, что экономический шпионаж Китая угрожает национальной и экономической безопасности США.
По его словам, в шпионаже Китай прибегает к "нетрадиционным методам", к примеру, совмещая кибератаки с инвестированием средств за рубежом и корпоративными поглощениями. Он также заявил, что Китай намерен добиваться экономического усиления за счет США.
Украинский ЦИК 30 апреля объявит результаты выборов президента
Вторая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Ferrari
Россия, Белоруссия, Польша, Украина определили мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Европу
Около 129 тыс. тонн качественной нефти поступит до конца апреля на "Нафтан" - гендиректор
Цены на нефть теряют более 3%, Brent опустилась ниже $72 за баррель
Минэкологии построит автоматизированные пункты мониторинга загрязнений воздуха в трех крупных городах Азербайджана
В Азербайджане в I квартале на производстве погибли 8 человек - Минтруда
Первая практика «Гран-при Азербайджана» прервана: Расселл наехал на дренажный люк
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку
В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР