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Дальнее зарубежье 26.04.2019 19:03

Китай - первостепенная угроза США в шпионаже, уверен директор ФБР

Наиболее активно шпионскую деятельность против США ведет Китай, заявил в пятницу директор ФБР Кристофер Рэй.

"Никакая другая страна не представляет большей угрозы в области сбора развеинформации, нежели Китай", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям.

"Они (Китай - ИФ) делают это при помощи китайских разведывательных служб, через государственные предприятия, через мнимо частные компании, при помощи студентов и исследователей и через целый спектр игроков, действующих в интересах Китая", - пояснил К.Рэй.

Он отметил, что экономический шпионаж Китая угрожает национальной и экономической безопасности США.

По его словам, в шпионаже Китай прибегает к "нетрадиционным методам", к примеру, совмещая кибератаки с инвестированием средств за рубежом и корпоративными поглощениями. Он также заявил, что Китай намерен добиваться экономического усиления за счет США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФБР, КИТАЙ, ШПИОНАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]