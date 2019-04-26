Протестующие в Судане совершили пятничный намаз перед зданием Минобороны в Хартуме

Тысячи протестующих собрались в пятницу на площади перед комплексом зданий министерства обороны в столице Судана для проведения мусульманской пятничной молитвы, передают в пятницу западные СМИ.
Накануне демонстранты в очередной раз потребовали передачи власти от военного совета гражданским структурам.
Несмотря на международную поддержку протестующих, совет, состоящий из 10 человек, до сих пор не передал властные полномочия гражданским структурам, хотя три его члена подали в отставку в среду под давлением протестующих.
11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.
Украинский ЦИК 30 апреля объявит результаты выборов президента
Вторая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Ferrari
Россия, Белоруссия, Польша, Украина определили мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Европу
Около 129 тыс. тонн качественной нефти поступит до конца апреля на "Нафтан" - гендиректор
Цены на нефть теряют более 3%, Brent опустилась ниже $72 за баррель
Минэкологии построит автоматизированные пункты мониторинга загрязнений воздуха в трех крупных городах Азербайджана
В Азербайджане в I квартале на производстве погибли 8 человек - Минтруда
Первая практика «Гран-при Азербайджана» прервана: Расселл наехал на дренажный люк
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку
В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР