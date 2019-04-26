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Дальнее зарубежье 26.04.2019 19:14

Протестующие в Судане совершили пятничный намаз перед зданием Минобороны в Хартуме

Тысячи протестующих собрались в пятницу на площади перед комплексом зданий министерства обороны в столице Судана для проведения мусульманской пятничной молитвы, передают в пятницу западные СМИ.

Накануне демонстранты в очередной раз потребовали передачи власти от военного совета гражданским структурам.

Несмотря на международную поддержку протестующих, совет, состоящий из 10 человек, до сих пор не передал властные полномочия гражданским структурам, хотя три его члена подали в отставку в среду под давлением протестующих.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

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Тэги: СУДАН, ПРОЕТСТУЮЩИЕ, МОЛИТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]