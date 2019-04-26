Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 15 лет составили $260 млрд - Алиев

Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 15 лет составили $260 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II международном форуме «Один пояс, один путь».

По его словам, которые цитирует сайт главы государства, около половины данных средств составляют иностранные инвестиции.

"За последние 15 лет экономика Азербайджана выросла более, чем втрое. Инвестиции в размере $260 млрд позволили создать современную инфраструктуру. Внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне и составляет около 19% от ВВП. Резервы (валютные –ИФ) превышают внешний долг в 5 раз. С начала года ВВП страны вырос на 3%, инфляция составляет 2,1% ", - сказал И. Алиев.

Он отметил, что основной задачей государства является диверсификация экономики и в этом направлении основное внимание уделяется развитию промышленности, сельского хозяйства, туризма, сектора услуг и ИКТ.

По словам И. Алиева, одним из основных приоритетов являются инвестиции в сферу транспорта.

"Пользуясь своим географическим положением и инвестируя в транспортный сектор, Азербайджан создает мост между Азией и Европой. Несмотря на то, что Азербайджан не имеет выхода к морю, мы смогли превратить страну в один из транспортных центров, создали разветвленную железнодорожную сеть, соединяющую нас с соседями. За последние 15 лет в стране проложено 15 тыс. км дорог и автомагистралей", - отметил президент.

Глава государства отметил, что, создавая современную транспортно-логистическую инфраструктуру, Азербайджан превратился не только в транспортный центр, но и способствует сотрудничеству между странами, участвующими в проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг".

"Инициатива "Один пояс, один путь", наряду с предоставлением новых транспортных возможностей, поощряет торговлю, туризм и контакты между народами, а также служит установлению стабильности, безопасности и мира в Евразии", - подчеркнул президент Азербайджана.

Б. Рустамбеков, А. Мамедов