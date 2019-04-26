Азербайджан временно запретил импорт живой птицы и продукции птицеводства из двух регионов России

Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и продукции птицеводства из Чеченской Республики и Ставропольского края России, говорится в сообщении азербайджанского Агентства пищевой безопасности (АПБ).

«Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение болезни Ньюкасла на территории Чеченской Республики и Ставропольского края России. В этой связи принято решение о временном ограничении импорта живой птицы и продукции птицеводства из Чеченской Республики и Ставропольского края на территорию Азербайджана», - говорится в сообщении.

Агентство направило также обращение в Государственный таможенный комитет для дезинфекции при прохождении таможенного контроля автотранспортных средств, прибывающих в Азербайджан непосредственно из Чечни и Ставропольского края или транзитом через эти регионы

Р.Бабаев