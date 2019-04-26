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26.04.2019 17:44

В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку

26 апреля 2019 года в школе № 10 имени Э.Б. Иманова города Ширвана (директор Ариф Алиев) состоялся очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Олимпиада организована Посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, заведующий методическим кабинетом отдела образования города Ширвана Эльчин Гасанов и координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.

В Олимпиаде приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из образовательных учреждений города Ширвана, Алятского, Сабирабадского, Саатлинского, Гаджикабульского и Имишлинского районов.

Валентин Денисов передал школе № 10 города Ширвана комплект учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Следующий тур Олимпиады пройдёт 3 мая в городе Нахичевани.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]