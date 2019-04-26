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ТЭК 26.04.2019 17:57

Прокачка нефти по южному направлению "Дружбы" может быть возобновлена к концу первой декады мая - "Укртранснафта"

Стороны переговоров по проблеме поставок российской нефти нашли решение проблемы возобновления транзита.

"Техническое решение найдено Я думаю, что буквально в первой декаде мая как минимум южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам потребителям", - заявил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

Россия, Белоруссия и Польша в пятницу проводят трёхсторонние переговоры о качестве российской нефти в нефтепроводе "Дружба", которая идет транзитом через Белоруссию в Европу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]