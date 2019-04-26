Стороны переговоров по проблеме поставок российской нефти нашли решение проблемы возобновления транзита.

"Техническое решение найдено Я думаю, что буквально в первой декаде мая как минимум южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам потребителям", - заявил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

Россия, Белоруссия и Польша в пятницу проводят трёхсторонние переговоры о качестве российской нефти в нефтепроводе "Дружба", которая идет транзитом через Белоруссию в Европу.