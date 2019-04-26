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Дальнее зарубежье 26.04.2019 19:29

Вице-премьер Италии Сальвини назвал антироссийские санкции вредными для экономики его страны

Европейские санкции в отношении России бесполезны для экономики Италии и даже могут ей навредить, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

"Санкции против России бесполезные, а может - даже вредные для итальянской экономики. Они не помогают решению проблем в Европе. Вместо того чтобы строить предположения о вхождении Турции в Европу, я предпочел бы, чтобы в Европу вошла Россия", - сказал М.Сальвини, находясь в провинции Катания на Сицилии.

"Мне кажется, что к нашей истории, к нашей культуре, к нашей экономике и к нашим традициям гораздо ближе такая страна как Россия, а не такая, как Турция", - отметил итальянский политик.

Италия занимает одну из наименее радикальных позиций в ЕС по отношению к антироссийским санкциям. Так, руководство Италии неоднократно высказывало надежду на улучшение отношений между Россией и ЕС. Сам М.Сальвини называл санкции в отношении России абсурдом и выступал против них.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]