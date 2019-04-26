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Внутренняя политика 26.04.2019 18:08

Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Пасхой

Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой, сообщает сайт главы государства.

«Сердечно поздравляю вас – всю христианскую общину Азербайджана со священной Пасхой, желаю каждому из вас здоровья, счастья и благополучия»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства отметил, что в современном азербайджанском обществе, обладающем богатыми мультикультуральными ценностями и традициями толерантности, христианской общине принадлежит особое место.

«С чувством удовлетворения хочу отметить, что являющаяся неотъемлемой частью нашего общества – христианская община, вместе с представителями других религий, принимает активное участие во всех сферах созидательных работ, а также общественно-политической и социально-культурной жизни во имя прогресса республики. Уверен, что наши соотечественники-христиане и впредь будут вносить вклад в укрепление нашего общего дома – Азербайджана»,- говорится в поздравлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПАСХА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Пасхой

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]