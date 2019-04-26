Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Пасхой

Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой, сообщает сайт главы государства.
«Сердечно поздравляю вас – всю христианскую общину Азербайджана со священной Пасхой, желаю каждому из вас здоровья, счастья и благополучия»,- говорится в послании И.Алиева.
Глава государства отметил, что в современном азербайджанском обществе, обладающем богатыми мультикультуральными ценностями и традициями толерантности, христианской общине принадлежит особое место.
«С чувством удовлетворения хочу отметить, что являющаяся неотъемлемой частью нашего общества – христианская община, вместе с представителями других религий, принимает активное участие во всех сферах созидательных работ, а также общественно-политической и социально-культурной жизни во имя прогресса республики. Уверен, что наши соотечественники-христиане и впредь будут вносить вклад в укрепление нашего общего дома – Азербайджана»,- говорится в поздравлении.
Ф.Исазаде
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