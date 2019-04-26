Около 129 тыс. тонн качественной нефти поступит до конца апреля на ОАО "Нафтан", сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов журналистам в пятницу.
Он напомнил, что "чистая" российская нефть начала поступать на завод с 24 апреля по северной ветке нефтепровода (Сургут-Полоцк).
"Порядка 129 тыс. тонн качественной нефти будет прокачано до конца апреля на "Нафтан". Сейчас работаем в нестандартном режиме сниженных объемов загрузки, несем потери", - сказал А.Демидов. Его цитирует госагентство БелТА.
"В настоящее время для нас очень важно получить определенность по поставкам нефти в мае, чтобы рассчитать режим работы. Ожидаем эту информацию от российских коллег в ближайшее время", - добавил он.
Гендиректор также обратил внимание, что предприятию до 7 ноября нужно завершить несколько инвестпроектов по модернизации оборудования. В первую очередь - строительно-монтажные работы на установке замедленного коксования (УЗК).
По словам А.Демидова, вынужденное снижение переработки нефти "Нафтаном" повлияет на скорость проведения работ, однако завод планирует справиться вовремя. "Задача сложная и серьезная, но коллектив нацелен на то, чтобы с 7 ноября начать пуско-наладочные работы. Многое зависит от слаженной работы строителей, их количество нужно увеличивать", - добавил он.
Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".
В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
На следующий день "Гомельтранснефть Дружба" остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после сообщения о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. Вечером 25 апреля Украина также сообщила, что приостанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу "Мозырь - Броды".
В пятницу в Минске проходят экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Беларуси (ОАО "Гомельтранснефть Дружба"), России (ОАО "Транснефть"), Польши (PERN S.A.) и Украины (АО "Укртранснафта"), на которой стороны обсуждали ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".
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