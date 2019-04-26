Вторая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Ferrari

Пилоты Ferrari показали лучшее время во второй свободной практике в пятницу на Гран-при Азербайджана в Баку, сообщает пресс-служба Формулы-1

Лучшее время во второй тренировке показал Шарль Леклер - 1:42.872. Себастьян Феттель уступил ему 0,324 секунды, Льюис Хэмилтон, представляющий Mercedes - 0,669 секунды.

Вторая практическая сессия также не осталась без происшествий – пилот Racing Point Лэнс Стролл слишком быстро подъезжал к 2-му повороту, в последний момент решил свернуть в карман, но не вписался и врезался в ограждение, сломав левую подвеску.

А ближе к финалу российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не удержал машину на выходе из 7-го поворота, также сломав подвеску.

Третья свободная практика начнется в субботу в 14:00.

Как сообщалось ранее, первая практика Гран-при Азербайджана была досрочно завершена – пилот Williams Джордж Расселл наехал на дренажный люк, который был недостаточно хорошо закреплен. Люк вылетел и повредил днище его болида.

При этом эвакуатор, который отвозил болид Расселла, задел краном пешеходный мост. Кран получил повреждения, масло из него вытекло прямо на болид.

Организаторы решили не возобновлять гонку. До ее остановки только два гонщика успели проехать быстрые круги: Шарль Леклер (1.47,497) и Себастьян Феттель (1.49,598).

«Грап При Азербайджана» стартует 28 апреля в 16:10 часов.

В четвертом этапе соревнований «Формула 1» - Гран При Азербайджана в Баку примут участие 20 пилотов в составе десяти команд: «Mercedes» - Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, «Ferrari» - Себастьян Феттель и Шарль Леклер, «Red Bull Racing» - Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, «Renault» - Даниэль Риккардо и Нико Хюлкенберг, «Haas» - Кевин Магнуссен и Роман Грожан, «McLaren» - Карлос Сайнс и Ландо Норрис, «Racing Point» - Серхио Перес и Лэнс Стролл, «Alfa Romeo» - Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, «Toro Rosso» - Даниил Квят и Александр Элбон, «Williams» - Джордж Расселл и Роберт Кубица.

По итогам трех этапов в чемпионате 2019 года лидируют представители «Mercedes». Выигравший гонки «Гран При Бахрейна» и «Гран При Китая» Л.Хэмилтон занимает первую строчку с 68 очками, следом идет его коллега по команде В.Боттас (62 очка и победа на «Гран При Австралии»). Третью позицию с 37 очками занимает М.Ферстаппен из «Red Bull Racing».

Длина трассы Baku City Circuit составляет 6,003 км. Общая протяженность этапа - 306,049 км, количество поворотов - 20. Чтобы добраться до финиша, пилотам необходимо будет совершить 51 круг.

А. Мамедов