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ТЭК 26.04.2019 21:58

Россия, Белоруссия, Польша, Украина определили мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Европу

Представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Белоруссии, Польши, Украины и России в пятницу в Минске провели четырехстороннюю встречу, где определены технические мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Белоруссию и страны Европы, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" (MOEX:TRNF), пресс-секретарь Игорь Демин.

"По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием", - добавил он.

По его информации, в данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - уточнил И.Демин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, НЕФТЬ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]