Россия, Белоруссия, Польша, Украина определили мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Европу

Представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Белоруссии, Польши, Украины и России в пятницу в Минске провели четырехстороннюю встречу, где определены технические мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Белоруссию и страны Европы, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" (MOEX:TRNF), пресс-секретарь Игорь Демин.

"По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием", - добавил он.

По его информации, в данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - уточнил И.Демин.