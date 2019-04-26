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Регион 26.04.2019 20:42

Россельхознадзор проверил пути поставок яблок из Турции

Специалисты Россельхознадзора посетили Турцию "с целью получения официальной информации, подтверждающей экспортные поставки яблок в РФ и страны Европейского союза".

Как сообщает служба, визит был вызван запретом на поставки турецких яблок в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов. Россельхохзнадзор ввел его из-за недоверия к системе фитосанитарной сертификации Белоруссии. Он не исключал, что под видом турецких яблок в РФ могли поставляться фрукты из санкционных стран.

Недоверие, в частности, вызывала необычная логистика поставок яблок из Турции в РФ.

"Турецкая сторона отметила, что основные поставки этих фруктов в Российскую Федерацию осуществляются морским транспортом в порты Краснодарского края, а также подтвердила, что отправки яблок осуществляются автомобильным транспортом в Россию и в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

Кроме того, турецкая сторона предоставила полную информацию об экспортируемых объемах этих фруктов.

Специалисты Россельхознадзора также ознакомились с системой фитосанитарного контроля в Турции, порядком оформления фитосанитарных сертификатов на плодоовощную продукцию, посетили крупные предприятия, производящие и экспортирующие яблоки.

Россельхознадзор приглашал белорусских коллеги принять участие в этой поездке для того, чтобы получить объективную информацию о реэкспорте турецких яблок из Белоруссии в Россию, однако они отказались.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЯБЛОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]