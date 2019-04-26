Россельхознадзор проверил пути поставок яблок из Турции

Специалисты Россельхознадзора посетили Турцию "с целью получения официальной информации, подтверждающей экспортные поставки яблок в РФ и страны Европейского союза".
Как сообщает служба, визит был вызван запретом на поставки турецких яблок в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов. Россельхохзнадзор ввел его из-за недоверия к системе фитосанитарной сертификации Белоруссии. Он не исключал, что под видом турецких яблок в РФ могли поставляться фрукты из санкционных стран.
Недоверие, в частности, вызывала необычная логистика поставок яблок из Турции в РФ.
"Турецкая сторона отметила, что основные поставки этих фруктов в Российскую Федерацию осуществляются морским транспортом в порты Краснодарского края, а также подтвердила, что отправки яблок осуществляются автомобильным транспортом в Россию и в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.
Кроме того, турецкая сторона предоставила полную информацию об экспортируемых объемах этих фруктов.
Специалисты Россельхознадзора также ознакомились с системой фитосанитарного контроля в Турции, порядком оформления фитосанитарных сертификатов на плодоовощную продукцию, посетили крупные предприятия, производящие и экспортирующие яблоки.
Россельхознадзор приглашал белорусских коллеги принять участие в этой поездке для того, чтобы получить объективную информацию о реэкспорте турецких яблок из Белоруссии в Россию, однако они отказались.
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