США внесли в санкционный список главу МИД Венесуэлы Арреасу

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Х.Арреаса занимает пост главы МИД Венесуэлы с 2017 года.
В этот список также внесена судья Кароль Падилья, работающая в суде первой инстанции. В 2017 году она была назначена на должность резервного судьи в апелляционном суде в Каракасе.
Их имена добавлены в так называемый черный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, куда вносят иностранцев, c которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.
"Министерство финансов продолжит вводить санкции против коррумпированных сподвижников Мадуро, включая тех, чья задача заключается в ведении дипломатии и осуществлении правосудия от лица незаконного режима", - говорится в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина.
"Наша администрации поддерживает народ Венесуэлы, и вместе с международной коалицией выражает приверженность к тому, чтобы привести к ответственности тех, кто виновен в трагическом закате Венесуэлы", - отмечается в нем.
В заявлении отмечается, что "вся собственность, все имущественные интересы этих лиц, а также любые предприятия, которыми они владеют напрямую или косвенно на 50% и свыше и которые находятся в США или же под контролем граждан США, должны быть заморожены".
Х.Арреаса занимал различные министерские позиции в Венесуэле с 2010 года. Он женат на дочери покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.
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