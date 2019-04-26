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Дальнее зарубежье 26.04.2019 21:05

США внесли в санкционный список главу МИД Венесуэлы Арреасу

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

Х.Арреаса занимает пост главы МИД Венесуэлы с 2017 года.

В этот список также внесена судья Кароль Падилья, работающая в суде первой инстанции. В 2017 году она была назначена на должность резервного судьи в апелляционном суде в Каракасе.

Их имена добавлены в так называемый черный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, куда вносят иностранцев, c которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.

"Министерство финансов продолжит вводить санкции против коррумпированных сподвижников Мадуро, включая тех, чья задача заключается в ведении дипломатии и осуществлении правосудия от лица незаконного режима", - говорится в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина.

"Наша администрации поддерживает народ Венесуэлы, и вместе с международной коалицией выражает приверженность к тому, чтобы привести к ответственности тех, кто виновен в трагическом закате Венесуэлы", - отмечается в нем.

В заявлении отмечается, что "вся собственность, все имущественные интересы этих лиц, а также любые предприятия, которыми они владеют напрямую или косвенно на 50% и свыше и которые находятся в США или же под контролем граждан США, должны быть заморожены".

Х.Арреаса занимал различные министерские позиции в Венесуэле с 2010 года. Он женат на дочери покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, МИД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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