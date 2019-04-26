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26.04.2019 21:27

Украинский ЦИК 30 апреля объявит результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании во вторник, 30 апреля начнет заседание, на котором будут объявлены окончательные результаты выборов президента.

"30 апреля, ориентировочно в 12.00, состоится заседание Центральной избирательной комиссии..., на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного (второго тура - ИФ) голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу.

Ранее заместитель главы ЦИК Евгений Радченко пояснил, что Центризбирком до утра 30 апреля ожидает ответ от судов о возможном обжаловании результатов выборов президента Украины, после чего сможет, согласно процедуре, приступить к окончательному установлению результатов выборов.

"Мы обратились в суды и дали им время до 9.00 30 апреля предоставить информацию об отсутствии или наличии исков, рассмотренных или нерассмотренных, которые могут повлиять на результаты голосования. Если всё "чисто", то мы будем выходить на заседание (по официальному установлению результатов выборов - ИФ)", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]