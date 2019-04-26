Цены на нефть теряют более 3%, Brent опустилась ниже $72 за баррель

Цены на нефть резко падают в пятницу, несмотря на приостановку поставок нефти из России в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 в пятницу составила $71,97 за баррель, что на $2,38 (3,2%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,32 (3,56%) - до $62,89 за баррель.

Накануне цена Brent поднималась выше $75 за баррель на новостях о приостановке поставок по нефтепроводу "Дружба", усиливших опасения, что нефтяной рынок, который уже ожидает падения объема экспорта из Ирана, столкнется с дефицитом поставок.

В пятницу, однако, трейдеры посчитали, что их опасения являются чрезмерными. "Опасения, что нефтяной рынок столкнется с шоком в результате приостановки поставок по нефтепроводу "Дружба", очень преувеличены", - отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

"Кроме того, нефтеперерабатывающие компании обычно имеют достаточные запасы нефти, чтобы справиться с подобными проблемами. Поэтому неудивительно, что первоначальная рефлекторная реакция трейдеров, спровоцировавшая скачок цен на нефть, сошла на нет", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Главный экономист по энергетическому сектору ABN Amro Ханс ван Клиф отмечает, что подъем цен на нефть был чрезмерным, учитывая, что ряд стран-производителей нефти наращивает добычу в достаточной мере, чтобы нивелировать потерю иранской нефти.