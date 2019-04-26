Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.04.2019 20:02

Цены на нефть теряют более 3%, Brent опустилась ниже $72 за баррель

Цены на нефть резко падают в пятницу, несмотря на приостановку поставок нефти из России в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 в пятницу составила $71,97 за баррель, что на $2,38 (3,2%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,32 (3,56%) - до $62,89 за баррель.

Накануне цена Brent поднималась выше $75 за баррель на новостях о приостановке поставок по нефтепроводу "Дружба", усиливших опасения, что нефтяной рынок, который уже ожидает падения объема экспорта из Ирана, столкнется с дефицитом поставок.

В пятницу, однако, трейдеры посчитали, что их опасения являются чрезмерными. "Опасения, что нефтяной рынок столкнется с шоком в результате приостановки поставок по нефтепроводу "Дружба", очень преувеличены", - отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

"Кроме того, нефтеперерабатывающие компании обычно имеют достаточные запасы нефти, чтобы справиться с подобными проблемами. Поэтому неудивительно, что первоначальная рефлекторная реакция трейдеров, спровоцировавшая скачок цен на нефть, сошла на нет", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Главный экономист по энергетическому сектору ABN Amro Ханс ван Клиф отмечает, что подъем цен на нефть был чрезмерным, учитывая, что ряд стран-производителей нефти наращивает добычу в достаточной мере, чтобы нивелировать потерю иранской нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть резко дешевеет в пятницу, Brent завершает в плюсе восьмую неделю подряд Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется ниже $74,2 за баррель Нефть марки Brent превысила отметку в $75 за баррель впервые с октября, WTI стабильна Нефть марки Brent перешла к росту, приближается к $75 за баррель Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 31 октября Brent стабильна на уровне $74,61 за баррель, WTI продолжает дешеветь

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]