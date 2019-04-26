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Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке - СМИ

Сотрудники сил безопасности Шри-Ланки в пятницу провели несколько рейдов на востоке страны, в ходе одного из которых произошло три взрыва, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

В частности, во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку. На месте операции произошло три взрыва.

Полиция не уточняет природу взрывов и то, где именно они произошли. Также не сообщается об их мощности и о том, пострадал ли кто-либо в результате инцидентов.

В городе Саммантхурай, расположенном в 10 км от города Калмунай, полиция обнаружила запасы взрывчатых веществ, а также символику террористической организации ИГ (запрещена в РФ) и беспилотник с камерой.

Серия взрывов произошла в трех гостиницах и трех церквях Шри-Ланки в воскресенье, когда католический мир праздновал Пасху.

В результате взрывов погибли 253 человека. Полиция Шри-Ланки задержала более 70 человек по подозрению в причастности к взрывам, однако не исключает, что часть подозреваемых все еще остается на свободе.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПОЛИЦИЯ, ВЗРЫВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]