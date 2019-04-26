Глава МИД Венесуэлы считает санкции США подтверждением того, что Каракас идет по верному пути

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса счел введенные против него санкции США признаком того, что Каракас выбрал правильный политический путь.
"Существуют реакции, которые подтверждают, что мы идем по правильному пути, и они дают нам новые силы, чтобы бороться", - написал глава МИД Венесуэлы в Twitter в пятницу.
"Вчера в ООН мы в безапелляционной форме осудили преступную блокаду Венесуэлы со стороны США. Сегодня администрация Трампа в отчаянии ответила нам. Им больно слышать правду!" - написал Х.Арреаса.
Министерство финансов США ранее в пятницу ввело санкции против главы МИД Венесуэлы Х.Арреасы. В этот список также внесена судья Кароль Падилья, работающая в суде первой инстанции. В 2017 году она была назначена на должность резервного судьи в апелляционном суде в Каракасе.
Их имена добавлены в так называемый черный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, куда вносят иностранцев, c которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.
Накануне Х.Арреаса выступил на пресс-конференции в ООН. В ходе своего выступления министр назвал санкции США против Венесуэлы "односторонней блокадой правительства США в отношении Венесуэлы", которая "забрала жизни тысяч венесуэльцев".
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