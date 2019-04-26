Идея Трампа об отказе от ядерного оружия вряд ли осуществима - эксперт

Ядерные державы, включая "ястребов" в США, вряд ли прислушаются к идее президента Дональда Трампа ликвидировать ядерное оружие, считает эксперт клуба "Валдай", генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
"Я думаю, что это нереально. Это просто очередной экспромт, малопродуманный", - сказал "Интерфаксу" Е.Бужинский, ранее возглавлявший международно-договорное управление Минобороны РФ.
По его словам, подобные шаги возможны только при участии всех ядерных держав, что маловероятно в условиях "нынешней конфтронтации".
Кроме того, считает эксперт, подобную идею скептически воспримут и в самих США.
"Трамп окружен людьми типа Болтона и его единомышленников, которые вообще выступают против любого контроля над вооружениями, для этого они и разрушают эту систему", - отметил Е.Бужинский.
Эксперт напомнил, что США выделили 1,3 трлн долларов на модернизацию ядерной триады США. "Уже заказы размещены. Это тоже все отнять у ВПК Соединенных Штатов?", - задался вопросом он.
Е.Бужинский также выразил сомнение в том, что США и России удастся договориться о продлении договора СНВ.
Ранее Д.Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия.
"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.
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