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Это интересно 26.04.2019 23:02

Концерн Daimler удивлен наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

В концерне Daimler недоумевают, каким образом лидер КНДР Ким Чен Ын смог получить в свое распоряжение лимузин германского производства.

"Мы не знаем, как эти автомобили были доставлены в Северную Корею", - приводит агентство Associated Press слова представителя концерна Зильке Мокерта.

По ее словам, Daimler не занимается никаким бизнесом с КНДР на протяжении более 15 лет.

З.Мокерт указала, что для компании экспорт продукции в соответствии с законодательством является "главным принципом ответственной предпринимательской деятельности".

"Чтобы не допустить поставок в Северную Корею или в какие-либо ее посольства в мире, Daimler реализует специальный процесс контроля над экспортом. Продажа автомобилей третьей стороной, в особенности подержанных автомобилей, не контролируется нами и не входит в нашу зону ответственности", - добавила представитель.

Агентство Associated Press напоминает, что Ким Чен Ын не раз пользовался производимыми Daimler бронированными лимузинами на различных саммитах. В частности, на таком автомобиле он передвигался во время саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе, а также ранее на саммите с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре и Ханое.

Интерес вокруг наличия у лидера КНДР лимузина Daimler вызван тем, что в соответствии с резолюцией СБ ООН экспорт в Северную Корею предметов роскоши, в частности, автомобилей класса "люкс", запрещен.

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Тэги: ФРГ, КОНЦЕРН, КНДР, ЛИМУЗИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]