Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа США предоставить ему визу - источник

Посольство США отказало в визе российскому эксперту по химоружию, который должен был выступить на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке с докладом по Сирии, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в госструктурах РФ.

"Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, планировалось, что 25 апреля в Нью-Йорке Д.Поклонский выступит на специальном брифинге в ходе заседания Совбеза ООН.

"Ожидалось, что Дмитрий Поклонский озвучит результаты анализа экспертами РФ доклада миссии Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов в связи с предполагаемым применением химоружия в Сирии в городе Дума 7 апреля 2018 года", - сказал источник.

"Немотивированный отказ в выдаче визы, несмотря на строгое следование всем процессуальным предписаниям американской стороны при подаче документов, привел к срыву важного мероприятия на площадке ООН, в ходе которого достоянием широкой общественности могли стать факты, нелицеприятные для западной коалиции во главе с США", - отметил собеседник агентства.

В марте этого года ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией Организации в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.