Саудовская Аравия и другие страны готовы нарастить поставки нефти, соглашение достигнуто - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти.
"Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в "Твиттере".
Президент США не уточнил, о каких "других" странах идет речь.
Ранее на этой неделе Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.
В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
Затем Д.Трамп заявлял, что страны-члены ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, легко смогут заменить Иран на рынке нефти после мер США против Тегерана. Также в Белом доме заявляли, что США вместе с Саудовской Аравией и ОАЭ намерены поддерживать предложения на рынке нефти в связи с решениями по Ирану.
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