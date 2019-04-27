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Испанский премьер в последний день предвыборной кампании призвал избирателей проголосовать за стабильность

Испании необходима стабильность и правительство, которое полагается только на собственные силы, заявил в интервью газете "Паис" премьер-министр Испании Педро Санчес в преддверии парламентских выборов.

"Нам нужна стабильность: большинство в парламенте, правительство, которое зависит от собственных сил", - заявил П.Санчес, отметив, что все эти факторы положительно скажутся на экономике страны. Премьер считает, что именно такую стабильность может обеспечить его Испанская социалистическая рабочая партия.

П.Санчес также заявил, что в настоящее время существует вероятность того, что правительство сформируют его соперники: правая "Народная партия" и ультраправая "Вокс".

"Есть реальная угроза того, что правые и крайне правые смогут вместе набрать достаточно голосов (чтобы сформировать правительство - ИФ)... Единственная партия, которая может предотвратить сдвиг вправо - это социалистическая партия", - заявил П.Санчес.

Лидер "Народной партии" Пабло Касадо, в свою очередь, заявил, что только его партия сможет избежать тупика в формировании правительства.

"Единственной альтернативой Санчесу является "Народная партия", так как только мы можем достигнуть согласия и избежать тупика", - приводит агентство Associated Press слова П.Касадо.

Законы в Испании запрещают СМИ и партиям проводить опросы в последние дни предвыборной кампании. Сделанные ранее опросы показывают, что примерно треть из 37 млн избирателей в Испании пока не определились, за кого голосовать. Кроме того, согласно опросам, ни одна из партий не набирает необходимое для самостоятельного формирования правительства число голосов.

Среди тех, кто уже решил, кого нужно поддержать на выборах, порядка 29% избирателей готовы отдать свои голоса за социалистов. Тогда Испанская социалистическая рабочая партия получит 129 мест в конгрессе депутатов Испании. Для обеспечения абсолютного большинства на выборах партии необходимо получить 176 мест. Это значит, что П.Санчесу потребуется поддержка других политических сил, например партии "Подемос" и ряда региональных партий.

За социалистами в опросах следует "Народная Партия" с поддержкой порядка 18% избирателей (75 мест). Партия либерального толка "Граждане" может получить около 14% голосов (49 мест). Коалиция "Унидас подемос", образованная левой партией "Подемос", партией "Объединенные левые" и партией "зеленых" "Экуо" может получить 13% голосов или 33 места. Порядка 12,5% голосов и 32 места в парламенте могут достаться ультраправой партии "Вокс".

"Вокс" может стать первой партией крайне правого толка, вошедшей в состав парламента Испании с 1982 года.

За последние четыре года это уже третьи выборы в испанский парламент. В 2018 году социалисты во главе с П.Санчесом добились отставки правого правительства Мариано Рахоя, бывшего премьером Испании с 2011 года.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, ПРИЗЫВ


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