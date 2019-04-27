Переговоры по транзиту нефти продолжатся на следующей неделе - Белнефтехим

Переговоры по вопросу транзита нефти будут продолжены на следующей неделе, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков журналистам в Минске в пятницу.
"В ближайшее время, мы договорились, что уже в понедельник-вторник мы продолжим наши переговоры в более широком круге", - сказал А.Рыбаков.
По его словам, в том числе будут привлекаться российские нефтяные компании.
Кроме того, глава концерна сообщил, что также обсуждался вопрос необходимости поставок нефти на белорусские НПЗ железнодорожным транспортом.
"Первичная необходимость поставок железнодорожным транспортом нефти будет актуальна для Мозырского НПЗ на небольшой период времени. Но, в первую очередь, мы видим, что для полной загрузки мощностей (это будет более важно - ИФ) для "Нафтана", - сказал он.
При этом А.Рыбаков отметил, что "для этого и будет обсуждаться данный вопрос с участием нефтяных компаний буквально в понедельник-вторник, а предварительно в телефонном режиме мы это будем обсуждать сегодня-послезавтра".
Он также сообщил, что окончательные сроки поступления чистой нефти будут вскоре определены. "Завтра буквально мы окончательно определимся и огласим", - сказал А.Рыбаков.
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