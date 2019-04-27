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Дальнее зарубежье 27.04.2019 10:20

В ООН обеспокоены сообщениями об обстреле жилых районов Триполи

В ООН выражают обеспокоенность в связи с сообщениями об обстреле ливийской столицы, передает в пятницу агентство Associated Press.

По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, информация об обстрелах жилых районов Триполи вызывают "серьезную обеспокоенность".

Он указал также на ряд гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются жители ряда районов, затронутых конфликтом в Ливии.

"Мирные жители в районах, которые затронул конфликт, испытывают проблемы с электроснабжением, нехватку воды. Это связано с тем, что нанесен ущерб инфраструктуре", - добавил С.Дюжаррик.

Представитель генсека ООН добавил, что военные действия привели к тому, что уже почти 40 тыс. человек в Ливии были вынуждены покинуть свои дома.

Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что в ночь на пятницу ряд жилых районов Триполи подверглись минометному и ракетному обстрелу.

В настоящее время в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ОБСТРЕЛ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]