В ООН обеспокоены сообщениями об обстреле жилых районов Триполи

В ООН выражают обеспокоенность в связи с сообщениями об обстреле ливийской столицы, передает в пятницу агентство Associated Press.
По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, информация об обстрелах жилых районов Триполи вызывают "серьезную обеспокоенность".
Он указал также на ряд гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются жители ряда районов, затронутых конфликтом в Ливии.
"Мирные жители в районах, которые затронул конфликт, испытывают проблемы с электроснабжением, нехватку воды. Это связано с тем, что нанесен ущерб инфраструктуре", - добавил С.Дюжаррик.
Представитель генсека ООН добавил, что военные действия привели к тому, что уже почти 40 тыс. человек в Ливии были вынуждены покинуть свои дома.
Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что в ночь на пятницу ряд жилых районов Триполи подверглись минометному и ракетному обстрелу.
В настоящее время в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.
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