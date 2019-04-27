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Происшествия 27.04.2019 10:46

Семья из пяти человек исчезла в Башкирии, возбуждено дело об убийстве

Два уголовных дела об убийстве пяти человек возбуждены в Уфе, криминалисты пытаются установить обстоятельства исчезновения семьи, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп."а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего) по факту безвестного исчезновения 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка", - говорится в сообщении.

Как уточняется в пресс-релизе, об исчезновении девушки и ребенка в правоохранительные органы заявила подруга предполагаемой потерпевшей. Разыскивая уфимку, сотрудники полиции пришли в квартиру отчима девушки, однако 46-летний мужчина дверь не открыл и покончил с собой.

"Было установлено, что у пропавшей девушки имеются также 39-летняя мать и двое братьев двух и шести лет. Их местонахождение также установить не удалось", - говорится в сообщении регионального СУ СКР.

По факту исчезновения женщины и двоих ее сыновей возбуждено еще одно уголовное дело по пп."а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего). Криминалисты устанавливают обстоятельства исчезновения членов семьи.

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Тэги: РОССИЯ, БАШКИРИЯ, УБИЙСТВО, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]