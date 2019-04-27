Семья из пяти человек исчезла в Башкирии, возбуждено дело об убийстве

Два уголовных дела об убийстве пяти человек возбуждены в Уфе, криминалисты пытаются установить обстоятельства исчезновения семьи, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп."а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего) по факту безвестного исчезновения 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка", - говорится в сообщении.
Как уточняется в пресс-релизе, об исчезновении девушки и ребенка в правоохранительные органы заявила подруга предполагаемой потерпевшей. Разыскивая уфимку, сотрудники полиции пришли в квартиру отчима девушки, однако 46-летний мужчина дверь не открыл и покончил с собой.
"Было установлено, что у пропавшей девушки имеются также 39-летняя мать и двое братьев двух и шести лет. Их местонахождение также установить не удалось", - говорится в сообщении регионального СУ СКР.
По факту исчезновения женщины и двоих ее сыновей возбуждено еще одно уголовное дело по пп."а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего). Криминалисты устанавливают обстоятельства исчезновения членов семьи.
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