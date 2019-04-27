Тбилиси запрашивает у Москвы информацию о судьбе 11-го ребенка украинки, задержанной в Грузии

МВД Грузии по каналам Интерпола пытается выяснить судьбу одного из детей, находившихся с задержанной по обвинению в торговле несовершеннолетними (трафикинге) гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Как заявил журналистам в пятницу представитель МВД Мамука Челидзе, следствие располагает информацией, что задержанная Ю.Сусляк до прибытия в Грузию с 10 детьми прибыла в Россию с 11 детьми.

"Неизвестно где находится один ребенок. Мы активно работаем в этом направлении и пытаемся по каналам Интерпола установить в Российской Федерации местонахождение и состояние ребенка. Сама задержанная утверждает, что один из детей скончался в России в результате несчастного случая", - сказал М.Челидзе.

Ранее в пятницу МВД Грузии сообщило о задержании гражданки Украины, которая вызвала у полиции подозрения.

По данным МВД, 37-летняя украинская гражданка прибыла в Грузию из России с 10 малолетними детьми 8 апреля и планировала перейти на территорию Абхазии.

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов сразу после приезда в Грузию, в частности, тем, что согласно представленным на границе документам, является матерью всех 10 детей. В то же время четверо из них, как отмечают в ведомстве, рождены в один год - в 2017 г., что "вызвало подозрения в трафикинге".

Согласно информации МВД, после опроса свидетелей было установлено, что женщина агрессивно обращалась с детьми, они содержались в неподобающих условиях.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что 10 детей гражданки Украины были госпитализированы в Грузии с признаками отравления.

В МВД заявляют, что на данный момент двое детей остаются в больнице под присмотром медиков, а восемь размещены в соответствующих учреждениях Агентства социального обслуживания МВД.

"С целью установления биологической связи между детьми и обвиняемой назначена соответствующая экспертиза. Также ведется активное сотрудничество с зарубежными партнерами", - сказано в сообщении МВД.

В ведомстве рассказали в пятницу журналистам, что один из детей заявил, что Ю.Сусляк не является его матерью и что он "боится умереть".

Еще один ребенок, по данным ведомства, согласно документам был рожден в США, в связи с чем МВД обратилось к американской стороне за информацией.

Между тем адвокат задержанной Зураб Тодуа заявил журналистам, что его подзащитная своей вины не признает и заявляет, что она и ее супруг Юрий Сусляк, который на данный момент предположительно находится в Абхазии, являются родителями всех 10 детей. Он также заявил, что, по словам Ю.Сусляк, 11-ый ребенок, о котором сообщило МВД, умер в России в прошлом году, в частности, утонул во время купания в ванной. По его словам, российские следователи не установили криминала в произошедшем.

Супруг задержанной, украинский бизнесмен Ю.Сусляк заявил грузинским СМИ, что является родным отцом детей. По его словам, часть детей родились на Украине путем суррогации и у него имеются документы, подтверждающие это. По заявлению Ю.Сусляка, на Украине его преследуют из-за бизнес-интересов, и он пытался получить убежище в РФ, где ему было отказано. После этого он решил перевезти семью в Грузию, а оттуда в Абхазию.

При этом грузинские СМИ отмечают, что согласно имеющейся информации, Ю.Сусляк подозревается на Украине в организации так называемой "строительной финансовой пирамиды".

Задержанной его супруге в пятницу уже предъявили обвинение. Ей в случае доказательства вины грозит срок лишения свободы от 14 до 17 лет.