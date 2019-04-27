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СНГ 27.04.2019 11:34

В штабе Зеленского допускают вероятность роспуска украинского парламента до 27 мая

Роспуск Верховной Рады все еще возможен ввиду отсутствия коалиции, отмечает политтехнолог штаба победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Роспуск (Верховной Рады - ИФ) возможен, потому что по состоянию на сегодня ... коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226", - сказал Д.Разумков в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

По его словам, спикеру парламента Андрею Парубию поступали письма, в том числе от различных организаций, в которых содержались просьбы предоставить поименный список депутатов коалиции, но ответ так и не поступил.

"Прецедент (вероятность - ИФ) того, что роспуск Рады может иметь место быть, - есть", - сказал представитель штаба.

При этом он указал, что есть определенные временные ограничения - Верховная Рада не может быть распущена, по оценкам юристов, позднее 27 мая.

Д.Разумков выразил мнение, что Центральная избирательная комиссия затягивает процесс обнародования результатов выборов, затем Верховная Рада будет затягивать процесс назначения даты инаугурации, чтобы "он попал после крайнего срока, когда Рада может быть распущена".

Говоря о перспективах взаимодействия с нынешним составом парламента, он отметил: "Ничего страшного. Даже если останется эта Рада, мы им предложим те законы, которые абсолютно не корыстны для президента. (...) Мы предложим понятные и простые законы: снятие депутатской неприкосновенности, что вам обещали на протяжении многих-многих лет и многих-многих выборов, снятие неприкосновенности судов, снятие неприкосновенности с президента, закон об импичменте, закон об отзыве народного депутата, закон о народовластии - это расширение норм прямой демократии".

Позднее он пояснил, что законопроект о народовластии предусматривает проведение референдумов.

"Если они за это не проголосуют, если они скажут, что не будут это рассматривать, тогда у вас останется единственная возможность - осенью дать политическую оценку данным политическим силам и депутатам", - добавил Д.Разумков.

Очередные парламентские выборы должны пройти на Украине осенью нынешнего года.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, РОСПУСК, ПЕРСПЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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