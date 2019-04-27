Байден пользуется большей поддержкой у американцев, чем Трамп - опрос

Объявивший об участии в президентской гонке бывший вице-президент США Джо Байден опережает по популярности нынешнего главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса газеты The Hill.
Согласно его результатам, в настоящий момент 43% американцев готовы поддержать Дж.Байдена на выборах 2020 года, тогда как Д.Трампа - лишь 37%. Таким образом, отрыв бывшего вице-президента от американского лидера составляет шесть процентных пунктов.
Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали. 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.
Опрос проводился 25-26 апреля - после того, как Дж.Байден официально объявил о своем участии в борьбе за президентское кресло. В опросе приняли участие около 1 тыс. человек.
Вице-президент накануне официально запустил свою предвыборную кампанию. По данным издания The Hill, за 24 часа ему удалось получить 6,3 млн долларов пожертвований на свою кампанию.
Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы. Во время президентства Б.Обамы Дж.Байден дважды занимал пост вице-президента: в общей сложности, он занимал эту должность с 2009 по 2017 годы.
Однако на внутрипартийных выборах ему предстоит побороться, как минимум, с 20 демократами, уже заявившими о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
Среди наиболее именитых демократов, помимо Дж.Байдена - сенаторы Кори Брукер и Берни Сандерс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, член палаты представителей Джон Делейни.
Демократическую партию в президентской гонке представит также ряд женщин, в частности, сенатор Камала Харрис и конгрессмен Элизабет Уоррен из Массачусетса.
Члены Республиканской партии США менее активно объявляют о своем участии в выборах. Так, всего двое республиканцев пока готовы принять участие в борьбе за пост президента.
Нынешний американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, ранее заявил о намерении переизбираться. Конкуренцию ему пока готов составить только бывший губернатор штата Массачусетс Билл Вельд, шансы которого считаются низкими.
В соответствии с американским законодательством, каждая партия должна будет выдвинуть единого кандидата, которого определят по результатам праймериз.
Ожидается, что демократы проведут первые дебаты уже в июне и июле этого года. Информации о том, когда представители Республиканской партии начнут дебаты, пока нет.
Традиционно перед выборами в США проходят праймериз и кокусы, в ходе которых определяются наиболее популярные претенденты на звание единого кандидата от партии.
Согласно данным американских СМИ, первые праймериз у партий намечены на февраль-март 2020 года. Съезд Демократической партии, который должен будет окончательно определить единого кандидата на пост президента и вице-президента США, запланирован на 13-16 июля 2020 года. Съезд Республиканской партии, как ожидается, состоится 24-27 августа.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Инфраструктурная база Азербайджана отвечает интересам партнеров – президент Алиев
Уругвай не признает самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха – МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Стабильная работа нефтепровода "Дружба" будет восстановлена в течение двух недель - Козак
Путин: трудно сказать, что будет с мировым нефтерынком после решения Трампа по Ирану, мы соблюдаем сделку ОПЕК+
Лукашенко обсудил с Путиным вопрос поставки некачественной нефти - глава администрации президента Белоруссии
Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть
Пилоты «Ferrari» показали лучший результат на третьей свободной сессии «Гран-при Азербайджана»
Организаторы «Гран-при Азербайджана» готовы возместить ущерб команде «Williams»
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку
В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР