В Москве возмутились санкциями США в отношении главы МИД Венесуэлы

Санкции США в отношении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы являются грубой попыткой давления на Каракас, считают в МИД РФ.

"С возмущением восприняли сообщение о том, что США ввели персональные санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Х.Арреасы. Вновь предпринята грубая попытка давления на правительство этой страны и весь венесуэльский народ", - говорится в распространённом в пятницу вечером комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Вашингтон раз за разом демонстрирует категорическое неприятие переговорных методов урегулирования ситуации. По существу, США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе, стремятся воспрепятствовать их международным контактам, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", - отмечается в комментарии.

В МИД РФ увидели в этом "очередное проявление все более агрессивной линии США на дискредитацию международной дипломатии и ее подмену диктатом, циничным экономическим и политическим нажимом". "Добиваясь смены "неугодных" им правительств других стран, в Вашингтоне не останавливаются перед угрозами применения силы", - говорится в комментарии.

"Призываем США все же вернуться в международно-правовое поле, прекратить политику шантажа и провоцирования извне напряженности в Венесуэле. Мировому сообществу необходимо содействовать налаживанию инклюзивного внутривенесуэльского диалога. Альтернативы этому нет", - подчеркивают на Смоленской площади.

Министерство финансов США ранее в пятницу ввело санкции против Х.Арреасы. В список также внесена судья Кароль Падилья, работающая в суде первой инстанции. В 2017 году она была назначена на должность резервного судьи в апелляционном суде в Каракасе.

Их имена добавлены в так называемый черный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, куда вносят иностранцев, c которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.

Накануне Х.Арреаса выступил на пресс-конференции в ООН. В ходе своего выступления министр назвал санкции США против Венесуэлы "односторонней блокадой правительства США в отношении Венесуэлы", которая "забрала жизни тысяч венесуэльцев".

Со своей стороны Х.Арреаса счел введенные против него санкции США признаком того, что Каракас выбрал правильный политический путь. "Существуют реакции, которые подтверждают, что мы идем по правильному пути, и они дают нам новые силы, чтобы бороться", - написал глава МИД Венесуэлы в Твиттере в пятницу.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января попытку государственного переворота.