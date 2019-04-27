На белорусском участке нефтепровода "Дружба" находится порядка 1 млн тонн "грязной" нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков
"Объемы загрязненной нефти в нефтепроводах на территории Белоруссии оцениваем, это порядка 1 млн тонн", - сообщил А.Рыбаков журналистам в Минске в пятницу.
Кроме того, глава концерна отметил, что "оценка ущерба считается, и сегодня о ней говорить преждевременно".
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