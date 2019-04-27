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ТЭК 27.04.2019 12:46

Около 1 млн т "грязной" нефти находится на белорусском участке нефтепровода "Дружба" - Белнефтехим

На белорусском участке нефтепровода "Дружба" находится порядка 1 млн тонн "грязной" нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков

"Объемы загрязненной нефти в нефтепроводах на территории Белоруссии оцениваем, это порядка 1 млн тонн", - сообщил А.Рыбаков журналистам в Минске в пятницу.

Кроме того, глава концерна отметил, что "оценка ущерба считается, и сегодня о ней говорить преждевременно".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, "ГРЯЗНАЯ", ОБЪЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]