В Венесуэле задержали оппозиционного члена Национальной ассамблее

Венесуэльские стражи порядка задержали депутата от оппозиционной партии "Народная воля" Хильбера Каро, сообщает в пятницу Национальная ассамблея Венесуэлы.
"Мы выступаем против незаконного задержания диктаторским режимом депутата Хильбера Каро, нарушив его парламентскую неприкосновенность", - говорится в Twitter-аккаунте парламента.
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо также осудил задержание Х.Каро.
"Они не смогут остановить всех людей, нацеленных на то, чтобы положить конец узурпации власти", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.
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