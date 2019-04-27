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Дальнее зарубежье 27.04.2019 13:30

В Венесуэле задержали оппозиционного члена Национальной ассамблее

Венесуэльские стражи порядка задержали депутата от оппозиционной партии "Народная воля" Хильбера Каро, сообщает в пятницу Национальная ассамблея Венесуэлы.

"Мы выступаем против незаконного задержания диктаторским режимом депутата Хильбера Каро, нарушив его парламентскую неприкосновенность", - говорится в Twitter-аккаунте парламента.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо также осудил задержание Х.Каро.

"Они не смогут остановить всех людей, нацеленных на то, чтобы положить конец узурпации власти", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ДЕПУТАТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]