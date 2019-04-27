Россия, Белоруссия, Польша и Украина приняли согласованные решения по устранению последствий загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

В пятницу в Минске прошли переговоры с партнерами из Белоруссии, Польши и Украины об ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" (MOEX:TRNF) и "РЖД".

"По результатам переговоров с участием представителей Российской Федерации, Белоруссии, Польши и Украины приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента. Это позволит, как ранее предполагалось, до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода", - сказал Д.Козак.

Он отметил, что главной целью переговоров была "скорейшая ликвидация последствий технического сбоя", связанных с попаданием в "Дружбу" нефти с повышенным содержанием органических хлоридов. "Так как речь идет о трансграничной транспортной системе, требуются скоординированные действия всех стран, по территории которых проходит нефтепровод", - подчеркнул Д.Козак.

"Хочу выразить признательность нашим партнерам из Белоруссии, Польши и Украины за конструктивный диалог и оперативные совместные решения в этой непростой ситуации", - отметил вице-премьер.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин назвал "очень конструктивным раунд переговоров" в Минске. "По итогам переговоров было принято решение о согласовании "дорожной карты" по устранению последствий превышения органических хлоридов (в поступавшей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти - ИФ) и плане по выходу на нормативные показатели", - сказал он.

Будет предпринят комплекс мер, подразумевающий "в первую очередь, продолжение прокачки нефти от узла учета Унеча до порта Усть-Луга на российской территории, что позволит ускорить нормализацию показателей в трубе". Далее будет очищена ветка от Унечи до Мозырского НПЗ.

Затем, по словам П.Сорокина, будет продолжена работа с "Укртранснафтой" по нормализации ситуации на украинской территории". "С польской стороной также было достигнуто соглашение по мерам, которые будут предприняты по восстановлению транзита. Осталось согласовать эти моменты с контрагентами на польской стороне", - сказал он.

"Мы планируем выполнить все обязательства, которые взяли на себя перед нашими контрагентами и партнерами, задействованными в работе", - подчеркнул П.Сорокин.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

В четверг, 25 апреля, стало известно о приостановке транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу "Мозырь - Броды".

В пятницу, 26 апреля, в Минске состоялось экстренное заседание представителей нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Белоруссии, Польши, Украины и России по вопросу о качестве нефти.

После очередного раунда переговоров гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявил, что техническое решение по возобновлению транзита российской нефти найдено. Поставки чистой нефти возобновятся в первой декаде мая.