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Премьер-министр Эстонии озабочен состоянием свободы слова на национальном телерадиовещании

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) выразил озабоченность состоянием со свободой слова в Эстонской национальной вещательной корпорации ERR.

"Я очень озабочен возникшими сомнениями в отношении свободы слова журналистики на национальном телерадиовещании. Роль национального телерадиовещания Эстонии разъяснить и убедительно обосновать решения, вызывающие вопросы. Мы не можем смириться с ситуацией, когда может сложиться впечатление, что свобода слова находится под угрозой", - записал глава государства пятницу вечером в Facebook.

Он отметил также, что согласно конституции, каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и прочую информацию словом, в печати, изображении и иным способом, а телерадиовещание должно оставаться в производстве и распространении своих передач, программ и прочих медийных услуг независимым.

Как сообщила в пятницу газета Postimees, ERR прервала трудовые отношения с ведущим радиопрограммы "Положение в государстве" на Радио 2, журналистом и комментатором Ахто Лобьякасом (Ahto Lobjakas).

По данным издания, он был уволен из-за критических высказываний в адрес вошедшей в новую коалицию Консервативной народной партии. В одной из радиопередач он назвал партию консерваторов "saast" (гадость, мерзость). Позднее он извинился за свои слова.

По данным Postimees, решение прервать трудовые отношения с журналистом было принято на уровне руководства корпорации.

Консервативная народная партия позиционируется как националистическая, евроскептическая, ксенофобная и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза по сравнению с предыдущими выборами 2015 года: с 7 до 19 мандатов из 101.

24 апреля президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) утвердила состав нового правительства, в которое вошла и партия консерваторов, получившая 5 министерских портфелей из 15. Правительство приступит к деятельности в понедельник, после принятия должностной присяги перед парламентом.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТЕЛЕВИДЕНИЕ


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