Православные готовятся отметить Пасху

Великая суббота, посвященная воспоминанию о погребении Христа и Его сошествии в ад для избавления душ умерших, наступает 27 апреля у православных христиан.
В эту субботу принято освящать куличи, пасхи и крашеные яйца.
О Пасхе повествует известный эпизод Евангелия, когда Мария Магдалина на третий день после смерти Спасителя вместе с двумя другими женщинами пришла ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать Его тело ароматным маслом, и увидела, что камень от пещеры, где покоился Иисус, отвален. Войдя в пещеру, женщины увидели там юношу в белых одеждах, который возвестил им, что Иисус воскрес.
Обычай дарить на Пасху крашеные яйца ведет свое начало со времен императора Тиберия, которому Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла первое пасхальное яйцо со словами "Христос Воскресе!" По преданию, император не поверил ей, воскликнув: "Это так же невероятно, как если бы это яйцо вдруг стало красным", после чего яйцо покраснело.
Этот день еще именуется "тихой субботой": Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом. На литургии Великой субботы духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства - победа Христа над смертью и Его воскресение - уже совершилась.
Великая суббота - время покоя, радостного и сосредоточенного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы над грехом и смертью.
Патриарх Кирилл возглавит в этот день литургию в храме Христа Спасителя, а затем, по многолетней традиции, посетит ряд храмов Москвы, благословит верующих и освятит пасхальные угощения.
Ближе к полуночи делегация Фонда Андрея Первозванного доставит к пасхальному патриаршему богослужению благодатный огонь от Гроба Господня в Иерусалиме.
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