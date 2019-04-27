Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.04.2019 14:37

Китайская корпорация рассматривает возможность строительства лесоперерабатывающего производства на Дальнем Востоке

Китайская China Forestry Group Corporation рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке лесоперерабатывающего производства для поставок продукции в КНР, сообщает в субботу пресс-служба Минвостокразвития.

Проект предполагает ежегодную переработку более 3 млн кубометров низкосортной древесины и древесных отходов с дальнейшим экспортом готовой продукции в КНР.

"В рамках проекта планируется применение новейших технологий с участием международных партнеров, имеющих опыт в комплексной реализации инвестиционных проектов на территории России и сбыту продукции на перспективных зарубежных рынках", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и гендиректора China Forestry Group Линь Чжаня.

В качестве одной из площадок размещения производства рассматривается Хабаровский край.

Для запуска проекта предполагается участие частных инвесторов с привлечением заемного финансирования от финансовых институтов и банков КНР и России.

Соинвестором проекта может выступить Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (РКИФ) при содействии АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта" (АПИ).

"В настоящий момент проведена оценка лесных ресурсов и экспортного потенциала данного проекта. Планируется разработка проектной документации. Агентство окажет содействие в реализации проекта, включая поиск сырья, необходимого для реализации проекта, оформление земельных участков, получение разрешения на строительство, приобретение площадки для строительства", - сказал глава АПИ Леонид Петухов, слова которого приведены в сообщении.

Предполагаемые инвестиции в проект Минвостокразвития не называет.

China Forestry Group Corporation входит в число крупнейших корпораций КНР лесоперерабатывающей отрасли. Основная деятельность - реализация полной производственной цепочки в разведении и переработке лесных ресурсов. Кроме того, компания ведет деятельность в сфере семеноводства и развития экологического туризма. Компания находится в подчинении Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР. В структуру корпорации входит 150 предприятий по всему миру, она является крупнейшей китайской отраслевой корпорацией с международным присутствием. Основные зарубежные партнеры - Новая Зеландия, Россия, Канада и страны Юго-Восточной Азии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЛАДИВОСТОК, КИТАЙ, ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА


Похожие новости


Путин подписал закон о свободном порте Владивосток Американский эсминец "Лассен" зайдет во Владивосток для участия в параде Победы Французский фрегат и американский эсминец в мае зайдут с дружественными визитами во Владивосток Судебные издержки по делу об аварии на АПЛ "Нерпа" превысили 1 млн рублей Тайфун такой силы обрушился на Владивосток впервые за 20 лет - Примгидромет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]