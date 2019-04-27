Китайская корпорация рассматривает возможность строительства лесоперерабатывающего производства на Дальнем Востоке

Китайская China Forestry Group Corporation рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке лесоперерабатывающего производства для поставок продукции в КНР, сообщает в субботу пресс-служба Минвостокразвития.

Проект предполагает ежегодную переработку более 3 млн кубометров низкосортной древесины и древесных отходов с дальнейшим экспортом готовой продукции в КНР.

"В рамках проекта планируется применение новейших технологий с участием международных партнеров, имеющих опыт в комплексной реализации инвестиционных проектов на территории России и сбыту продукции на перспективных зарубежных рынках", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и гендиректора China Forestry Group Линь Чжаня.

В качестве одной из площадок размещения производства рассматривается Хабаровский край.

Для запуска проекта предполагается участие частных инвесторов с привлечением заемного финансирования от финансовых институтов и банков КНР и России.

Соинвестором проекта может выступить Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (РКИФ) при содействии АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта" (АПИ).

"В настоящий момент проведена оценка лесных ресурсов и экспортного потенциала данного проекта. Планируется разработка проектной документации. Агентство окажет содействие в реализации проекта, включая поиск сырья, необходимого для реализации проекта, оформление земельных участков, получение разрешения на строительство, приобретение площадки для строительства", - сказал глава АПИ Леонид Петухов, слова которого приведены в сообщении.

Предполагаемые инвестиции в проект Минвостокразвития не называет.

China Forestry Group Corporation входит в число крупнейших корпораций КНР лесоперерабатывающей отрасли. Основная деятельность - реализация полной производственной цепочки в разведении и переработке лесных ресурсов. Кроме того, компания ведет деятельность в сфере семеноводства и развития экологического туризма. Компания находится в подчинении Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР. В структуру корпорации входит 150 предприятий по всему миру, она является крупнейшей китайской отраслевой корпорацией с международным присутствием. Основные зарубежные партнеры - Новая Зеландия, Россия, Канада и страны Юго-Восточной Азии.