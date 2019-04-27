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СНГ 27.04.2019 14:59

МИД Украины работает над новыми антироссийскими санкциями из-за раздачи паспортов в Донбассе

Украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

Глава МИД подчеркнул, что Украина будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после инцидента в Керченском проливе, а более жестких - секторальных или экономических ограничений.

"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - добавил он.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]