Facebook ждет решений ирландского регулятора в деле о нарушении норм защиты данных

Компания Facebook ожидает дальнейших шагов от регулятора Ирландии в ситуации с расследованием, касающемся хранения паролей на незашифрованных серверах, пишет в пятницу газета The Journal со ссылкой на директора по глобальной политике и коммуникациям компании Ника Клегга.
"Они публично объявили о том, что разбирают ряд вопросов. Нам нужно подождать и увидеть, какими будут их следующие шаги", - сказал он.
Н.Клегг отметил, что только после этого компания сможет оценить, каким может быть штраф, и какой урон это нанесет Facebook.
В Дублине находится европейская штаб-квартира Facebook, и именно поэтому дело занимается ирландский регулятор.
Накануне главный регулятор в ЕС по вопросу защиты данных - Комиссия по защите данных Ирландии (DPCI), - сообщил о получении уведомления от Facebook. В компании заявили, что миллионы пользовательских паролей от соцсетей Facebook, Facebook Lite и Instagram хранились в незашифрованном виде на внутренних серверах компании.
В связи с этим регулятор объявил о решении провести расследование, чтобы установить, выполняет ли Facebook свои обязательства в рамках соответствии с общим регламентом по защите данных (GDPR). Этот регламент действует в ЕС.
Если регулятор придет к выводу, что компания нарушила нормы, ей грозит штраф в размере до 4% от годового мирового оборота, что может составить 20 млн евро, отмечает газета.
Помимо европейского регулятора два расследования деятельности Facebook запущены в США и Канаде. Так, накануне генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила о ведении ею расследования о незаконном хранении данных до 1,5 млн пользователей, начиная с мая 2016 года. Речь идет об электронных адресах пользователей и их контактах.
Другое расследование в отношении компании о предполагаемом нарушении законодательства о защите персональных данных ведется в Канаде. Это расследование касается скандала с британской компанией Cambridge Analytica, которая передавала данные о пользователях третьим лицам. Предположительно, под угрозу была поставлена безопасность данных 600 тыс. канадцев.
Ранее сообщалось, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) планирует оштрафовать компанию на сумму до $5 млрд США за нарушение конфиденциальности.
Социальная сеть сообщила о такой цифре в своей квартальной финансовой отчетности, заявив, что она оценила единовременные расходы в размере от $3 до 5 млрд США в связи с "текущим расследованием" в FTC.
Facebook и FTC в течение нескольких месяцев вели переговоры про штраф в связи с обвинениями в том, что соцсеть нарушила соглашение о неприкосновенности частной жизни от 2011 года.
В последнее время Facebook оказался в центре ряда крупных скандалов, от утечек данных пользователей до обвинений в использовании соцсети заинтересованными лицами в качестве платформы для того, чтобы повлиять на исход выборов президента США.
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