Путин рассчитывает на создание общей для Евразии сети пятого поколения, подчиненную общим правилам электронной торговли

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, рассказал о перспективе создания на всём пространстве ЕврАзЭС сетей пятого поколения, которые будут подчинены общим правилам для ведения электронной торговли.

"В ближайшие годы планируем начать эксплуатацию сетей пятого поколения. Вместе с государствами - членами Евразийского экономического союза Россия внедряет универсальные стандарты обмена и защиты информации, выстраивает цифровое пространство. Считаю, что в перспективе мы должны выйти на создание такого пространства на всём Евразийском континенте, установить согласованные правила для осуществления электронной торговли" - приводит слова президента пресс-служба Кремля в субботу.

В.Путин добавил, что РФ тесно взаимодействуем с государствами АСЕАН в вопросах безопасности использования информационно-коммуникационных технологий.

"Мы выступаем за объединение усилий всех государств в целях построения открытого цифрового пространства, единой системы телекоммуникаций и связи", - подчеркнул президент.