Украинского мультимиллионера Климца арестовали в Москве за крупную взятку - газета

Известный на Украине бизнесмен Павел Климец задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, сообщает российская газета "Коммерсантъ".

По данным источников газеты в силовых структурах, в отношении 51-летнего П.Климца следователи СУ СКР по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, а 12 апреля суд арестовал украинца.

Кому и за что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался передать деньги, пока неизвестно. Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых действий в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет П.Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил после начала боевых действий на Донбассе, пишет газета. "В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса",- утверждает собеседник издания.

Как сообщает "Коммерсантъ", П.Климец - фигура весьма известная как на Украине, так и за ее пределами. Ранее он входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант" (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год, ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр.

П.Климец является уроженцем Донецка, где он получил высшее образование, работал в "Донецкшахтопроходке", а потом начал заниматься бизнесом. В 2006 году перебрался в Киев после избрания депутатом Верховной Рады от Партии регионов. Структуры П.Климца еще совсем недавно считались одними из крупнейших производителей спиртного и, в частности, водки на Украине, но его самого не раз обвиняли в выпуске поддельного алкоголя, отмечает "Коммерсантъ".