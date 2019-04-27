Организаторы «Гран-при Азербайджана» готовы возместить ущерб команде «Williams»

Расходы в связи с аварией, произошедшей на трассе Baku Circuit City (BCC) в пятницу в первой тренировочной сессии уик-энда, будут покрыты за счет страховки, сказал промоутер «Гран-при Азербайджана» Ариф Рагимов, комментируя аварию пилота «Williams» Джорджа Расселла.

«Проблема была не визуальная, проржавели крючки, которые держат люк снизу. Его расшатала проехавшая «Ferrari», и «Williams» не повезло», - отметил он, сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам промоутера «Гран-при Азербайджана», пострадавшей команде были принесены извинения.

«Да, где-то мы упустили, просмотрели. У нас 350 люков, в одном система не сработала. Слава богу, пилот не пострадал. Вероятно, после этих выходных они выставят некий счет. Расходы будут покрыты из страховки. Сколько это может стоить – сложно сказать, насколько я знаю, повреждено только шасси, не мотор», - подчеркнул А.Рагимов.

Он добавил, что ущерб пострадавшей команде будет возмещен.

«Что точно – у нас достаточно средств, чтобы возместить ущерб за этот единичный случай. После инцидента мы еще раз просмотрели все люки и все, что может взлететь. Такие случаи происходят, но это не должно повлиять на проведение гонок в Баку. Городские трассы нужны «Формуле-1», игра стоит свеч», - сказал промоутер.

Как сообщалось ранее, первая практика Гран-при Азербайджана была досрочно завершена – пилот Williams Джордж Расселл наехал на дренажный люк, который был недостаточно хорошо закреплен. Люк вылетел и повредил днище его болида.

При этом эвакуатор, который отвозил болид Расселла, задел краном пешеходный мост. Кран получил повреждения, масло из него вытекло прямо на болид.

Организаторы решили не возобновлять практику.

В субботу пройдет третья свободная практика и квалификация «Гран-при Азербайджана».

Р.Бабаев