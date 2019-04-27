Уругвай не признает самопровозглашенный режим Нагорного Карабаха – МИД

Официальный Монтевидео не признает самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, и уважает территориальную целостность государств, заявил и.о. министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино, сообщает пресс-служба азербайджанского МИДа.
«И.о. министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино на встрече с послом Азербайджана в этой стране Рашадом Аслановым заявил, что Монтевидео уважительно относится к верховенству международного права и территориальной целостности государств и не признает независимость Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении.
А.Бергамино подчеркнул, что Уругвай выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в этом направлении и соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, содержащие требования безотлагательного освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана.
На встрече, состоявшейся на основе обращения азербайджанского посла, была выражена озабоченность официального Баку в связи с распространенной в СМИ информацией о визите «представителей» созданного на оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана самопровозглашенного режима в Уругвай и проведенными ими здесь встречами, в том числе с официальными лицами этого государства.
Стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимных отношений, отметили высокий уровень двусторонних связей. Также был обсужден вопрос участия министра по внешним связям Уругвая Родольфо Нин Новоа в V форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку.
Р.Асланов также провел встречу с председателем Сената Уругвая Лусией Тополански, которая подчеркнула, что на состоявшемся в парламенте мероприятии она встречалась с представителями проживающей в Уругвае армянской общины, а не какого-либо самопровозглашенного режима.
«По итогам встречи с азербайджанским дипломатом было распространено сообщение Генеральной ассамблеи и Сената Уругвая для СМИ, в котором отмечается, что Монтевидео с уважением относится к территориальной целостности государств и верховенству международного права, не признает независимости Нагорного Карабаха, поддерживает мирное урегулирование конфликта и усилия МГ ОБСЕ в этом направлении», - говорится в сообщении.
Азербайджанский посол также встретился с экс-президентом Уругвая Хосе Мухика.
Как сообщалось, посольство Азербайджана в Аргентине представило ноту протеста Министерству иностранных дел Уругвая в связи с визитом позиционирующего себя в качестве «главы МИД» созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Масиса Маиляна в Уругвай.
«М.Маилян по приглашению армянской диаспоры Уругвая посетил страну, где участвовал в мероприятии, посвященном так называемому «геноциду армян», которое прошло в парламенте Уругвая, с участием председателя сената Лусии Тополански», - отметили в МИД Азербайджана.
В связи с этим, посольство Азербайджана в Аргентине представило ноту протеста МИД Уругвая.
Р.Бабаев
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