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СНГ 27.04.2019 16:22

КНР с 1 по 5 мая закрывает оба КПП на границе с Киргизией

Китай в связи с Праздником весны и труда на пять дней закрывает границу с Киргизией, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

"По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием Праздника весны и труда пункты пропуска на киргизско-китайском участке государственной границы в период с 1 мая по 5 мая будут временно закрыты", - сказал представитель ГПС Киргизии.

По его словам, пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 6 мая.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Китаем составляет 858 км. На участке функционируют два международных контрольно-пропускных пункта - "Торугарт-автодорожный" (север Киргизии) и "Иркештам-автодорожный" (юг Киргизии), которые граничат с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ПРАЗДНИК, ГОСГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]