КНР с 1 по 5 мая закрывает оба КПП на границе с Киргизией

Китай в связи с Праздником весны и труда на пять дней закрывает границу с Киргизией, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

"По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием Праздника весны и труда пункты пропуска на киргизско-китайском участке государственной границы в период с 1 мая по 5 мая будут временно закрыты", - сказал представитель ГПС Киргизии.

По его словам, пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 6 мая.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Китаем составляет 858 км. На участке функционируют два международных контрольно-пропускных пункта - "Торугарт-автодорожный" (север Киргизии) и "Иркештам-автодорожный" (юг Киргизии), которые граничат с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР.