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СНГ 27.04.2019 16:43

Большое кольцо метро в Москве построено на 50% - Хуснуллин

Строительство Большой кольцевой линии метро в столице к настоящему времени завершено наполовину, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На сегодня строительные работы развернуты на всех участках Большой кольцевой линии, проходка тоннелей ведут 21 специализированный проходческий комплекс. В целом готовность Большого кольца можно оценить на 50%, хотя объемы техники и рабочих здесь будут увеличиваться", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, уже летом этого года после завершения работ на Кожуховской линии на Большое кольцо будут переброшены два десятиметровых щита-гиганта. "Всего на Большом кольце будет два участка с двупутными тоннелями от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская", а также от "Давыдково" до "Аминьевской", - отметил заммэра.

Он также сообщил, что уже в этом году на Большом кольце планируется открыть две новые станции: "Авиамоторная" и "Лефортово".

По оценкам главы столичного Стройкомплекса, полностью замкнуть Большую кольцевую линию удастся в 2022 году.

Большая кольцевая линия метро в Москве станет самой протяженной в мире кольцевой линией.

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Тэги: МОСКВА, МЕТРО, КОЛЬЦО, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]