Большое кольцо метро в Москве построено на 50% - Хуснуллин

Строительство Большой кольцевой линии метро в столице к настоящему времени завершено наполовину, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"На сегодня строительные работы развернуты на всех участках Большой кольцевой линии, проходка тоннелей ведут 21 специализированный проходческий комплекс. В целом готовность Большого кольца можно оценить на 50%, хотя объемы техники и рабочих здесь будут увеличиваться", - сказал М.Хуснуллин.
По его словам, уже летом этого года после завершения работ на Кожуховской линии на Большое кольцо будут переброшены два десятиметровых щита-гиганта. "Всего на Большом кольце будет два участка с двупутными тоннелями от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская", а также от "Давыдково" до "Аминьевской", - отметил заммэра.
Он также сообщил, что уже в этом году на Большом кольце планируется открыть две новые станции: "Авиамоторная" и "Лефортово".
По оценкам главы столичного Стройкомплекса, полностью замкнуть Большую кольцевую линию удастся в 2022 году.
Большая кольцевая линия метро в Москве станет самой протяженной в мире кольцевой линией.
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