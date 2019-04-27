Путин не исключил переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только дин способ - это исполнение Минских соглашений", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
При этом В.Путин подчеркнул: "К сожалению, господин Зеленский уже заявил перед выборами, что он не собирается подписывать декрет или указ об амнистии, во-первых, и во-вторых (не собирается) предоставить этим территориям (Отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины - ИФ) особый статус".
"И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений", - отметил президент РФ.
"Я бы с удовольствием задал бы ему эти вопросы, подискутировал бы на эти темы", - заявил В.Путин.
Напомнив, что за В.Зеленского проголосовало большое количество украинских граждан, президент РФ высказал мнение, что "прежде всего люди ожидают от будущего политического руководства Украины решения именно этих вопросов".
"Всем надоел этот конфликт, все устали от него, и все ждут этого от нового политического руководства, в том числе от будущего президента", - сказал В.Путин.
"Но если уже с порога, изначально будущий президент заявляет, что он не собирается исполнять Минские соглашения, то как он собирается тогда решать эту проблему? Я бы с удовольствием подискутировал с ним на эту тему, хотелось бы понять его позицию", - заключил президент РФ.
На вопрос журналиста, когда В.Путин "может предстать перед В.Зеленским", он ответил: "Знаете, Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, он не господь бог и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве".
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