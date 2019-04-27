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Конте призвал Путина вместе работать над решением ливийского кризиса - СМИ

Премьер Италии Джузеппе Конте в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным призвал вместе искать решение ливийской проблемы, сообщает в субботу итальянское телевидение со ссылкой на источник.

По словам собеседника итальянских СМИ, Дж.Конте "изложил Путину свое видение сложившейся в Ливии ситуации и попросил учесть обеспокоенность (Рима - ИФ), чтобы вместе работать над выработкой решения".

Источник охарактеризовал переговоры В,Путина и Дж.Конте как "интенсивные и содержательные".

Днем ранее Дж.Конте заявил, что Италия в Ливии не поддерживает ни одну из сторон и призывает к мирному решению проблемы, которое пойдет во благо ливийскому народу.

При этом мировые СМИ ранее отмечали, что среди стран Европы де-факто есть очень существенные разногласия по Ливии.

Так, считается, что Рим, который традиционно активно присутствует в ливийской экономике, поддерживает признанное ООН правительство, базирующееся в Триполи. В то же время, Франция, по данным многих источников, не декларируя этого, выступала в поддержку сил маршала Халифы Хафтара, наступающих на столицу Ливии. Наблюдатели полагают, что одна из задач Парижа - вытеснить Италию из Ливии и активнее заняться разработкой ливийских нефтяных месторождений.

Лидеры РФ и Италии находятся в Китае на форуме "Один пояс - один путь".

В Ливии продолжаются бои в районе Триполи между наступающей Ливийской народной армией под командованием Х.Хафтара и бойцами признанного ООН правительства.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]