Тела пяти членов пропавшей семьи найдены на садовом участке Уфы

Тела двух женщин и троих детей найдены на садовом участке, принадлежащем подозреваемому в убийстве, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник в субботу.
"В Орджоникидзевском районе Уфы, в садах, на участке, найдены тела двух женщин и трех детей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что участок, на котором обнаружено пять тел, принадлежит мужу одной из женщин, покончившему с собой.
В свою очередь пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что тела погибших обнаружены в колодце при отработке версии о причастности мужчины к смерти родственников.
В региональном МВД уточнили, что у пропавших женщин не было близких родственников, которых могло бы обеспокоить внезапное исчезновение женщин и детей. Заявление об этом в полицию поступило 20 апреля.
"Обратилась женщина с сообщением, что с декабря прошлого года она не может найти свою 22-летнюю подругу и ее девятимесячного сына", - говорится в пресс-релизе.
В свою очередь в региональном СУ СКР сообщили, что в убийстве подозревается 46-летний глава семьи.
По версии следствия, в декабре 2018 года он, находясь у себя дома, убил свою 39-летнюю супругу, своих детей двух и шести лет, а также 22-летнюю падчерицу и ее девятимесячного ребенка.
"После чего, заказав грузовой автомобиль, перевез их тела на свой садовый участок, расположенный вблизи Северного кладбища в Орджоникидзевском районе города Уфы, а впоследствии спрятал их в заброшенном колодце на соседнем садовом участке", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР Башкирии.
В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.
Ранее сообщалось, что в связи с исчезновением 22-летней девушки, ее девятимесячного ребенка, а также ее 39-летней матери и двух братьев двух и шести лет возбуждено два уголовных дела по пп."а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего по факту исчезновения).
Разыскивая молодую жительницу Уфы, сотрудники полиции пришли в квартиру ее отчима, однако 46-летний мужчина дверь не открыл и покончил с собой.
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