Инфраструктурная база Азербайджана отвечает интересам партнеров – президент Алиев

Баку придает большое значение развитию инфраструктуры, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

«В Азербайджане создана мощная инфраструктурная база, служащая как нашим интересам, так и интересам наших партнеров», - подчеркнул И.Алиев, выступая в субботу в Пекине на II международном форуме «Один пояс, один путь».

По словам президента, Азербайджан также является энергопоставщиком.

«Энергетические поставки создали основную базу и фундамент нашего развития. Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы во имя нашего народа и добились продолжительного развития. Диверсификация экономики является сегодня одной из основных наших целей», - сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в реализации транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

«В Азербайджане создана авиатранспортная инфраструктура, построено шесть международных аэропортов. Азербайджан обладает в Каспийском море самым большим транспортным флотом из 260 кораблей», - отметил глава государства, подчеркнув увеличение транспортного потенциала страны, создающего хорошие возможности для международного сотрудничества.

«Проект «Один пояс, один путь» является не только транспортным проектом, но и служит миру, безопасности и сотрудничеству», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев