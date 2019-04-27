Пилоты «Ferrari» показали лучший результат на третьей свободной сессии «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Ferrari» Шарль Леклер показал лучшее время на третьей свободной практике в Баку на «Гран-при Азербайджана» в субботу, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Его время -1:41.604.
Ш.Леклер на две десятые опередил своего коллегу по команде Себастьяна Феттеля. Третий результат у представителя «Red Bull Racing» Макса Ферстаппена.
В субботу состоится квалификация «Гран-при Азербайджана».
Р.Бабаев
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